سيدة تركت طفليها يموتان جوعا وحرا ً داخل سيارة

وصدر قرار المحكمة، الثلاثاء، بحق ناشيكا برامبل، بعد توجيه تهمتي قتل ضدها، كونها تركت في عام 2017 طفلتيها مكايلا روبرتس (10 سنوات)، وهانا مارشل (8 سنوات)، داخل سيارتها.

وثبت أن سبب وفاة الطفلتين، كان الجوع والحرارة والجفاف، حسبما ذكر موقع صحيفة "تيلورايد".



أما عن أسباب الجريمة، فكشفت المحكمة أن قادة طائفة تدعى "العائلة" (The Family)، كانت تتبعها برامبل، أخبروها أن ابنتيها "غير نقيتين"، مما دفعها لتركهما وحدهما في السيارة.

ووجدت التحريات أن الطفلتين بقيتا في السيارة لمدة تصل إلى أسبوعين، بعد وفاتهما.

يذكر أن برامبل كانت حاملا لدى إلقاء السلطات القبض عليها، فيما وضع أصغر أطفالها في رعاية الخدمات الاجتماعية، كما تم توجيه تهم إلى أعضاء آخرين في الطائفة، على خلفية الجريمة.