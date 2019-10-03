سيدة تركت طفليها يموتان جوعا وحرا ً داخل سيارة

أصدرت محكمة أميركية حكمين بالسجن المؤبد على امرأة، تركت طفلتيها داخل سيارة ورحلت، مما أدى إلى وفاتهما جراء الجوع والحر، وذلك لأن طائفة تتبعها المرأة قالت إن الفتاتين ليستا "نقيتين".
وثبت أن سبب وفاة الطفلتين، كان الجوع والحرارة والجفاف، حسبما ذكر موقع صحيفة "تيلورايد".
أما عن أسباب الجريمة، فكشفت المحكمة أن قادة طائفة تدعى "العائلة" (The Family)، كانت تتبعها برامبل، أخبروها أن ابنتيها "غير نقيتين"، مما دفعها لتركهما وحدهما في السيارة.
ووجدت التحريات أن الطفلتين بقيتا في السيارة لمدة تصل إلى أسبوعين، بعد وفاتهما.
يذكر أن برامبل كانت حاملا لدى إلقاء السلطات القبض عليها، فيما وضع أصغر أطفالها في رعاية الخدمات الاجتماعية، كما تم توجيه تهم إلى أعضاء آخرين في الطائفة، على خلفية الجريمة.
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