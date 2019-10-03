العراق تشهد انقطاعا بخدمات الإنترنت في جميع أنحاء البلاد

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الخميس 3 أكتوبر 2019
إيران
كتب
متابعات_الخليج 365
شهد العراق ،الخميس، انقطاعا بخدمات الإنترنت في جميع أنحاء البلاد بالتزامن مع احتجاجات واسعة.
وفي وقت سابق الأربعاء، تعطلت مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر وإنستغرام وواتسآب" في أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان.
وكان العراق قد شهد اعتقالات عشوائية ومقتل ٩ متظاهرين وإصابة العشرات بجروح، وحرق مباني 3 محافظات وعدد من الأحزاب والمليشيات التابعة لطهران، وسط مطالبات بخروج إيران ومليشياتها من البلاد.
وبدأت القوات الأمنية العراقية فجر الأربعاء بالانتشار المكثف في شوارع بغداد وعزلتها عن باقي مدن العراق، وقطعت الجسر الجمهوري المؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة التي تحتضن المقرات الحكومية والبعثات الدبلوماسية، ومنعت المتظاهرين من الدخول إلى ساحة التحرير مستخدمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
ونددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق باستخدام القوات الأمنية العنف لتفريق المتظاهرين السلميين في بغداد والمحافظات الأخرى، للمطالبة بالإصلاح والخدمات.
وشهدت مدن بغداد والناصرية والنجف والكوت والديوانية والبصرة وديالى وكركوك وبابل مظاهرات شعبية واسعة، طالب من خلالها المتظاهرون بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.
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