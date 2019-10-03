إعلامي مصري: نظام قطر ارتكب جريمة تاريخية ضد آل سعود

الخميس 3 أكتوبر 2019

تميم

كتب الخليج 365

علق الإعلامي المصري خالد أبو بكر، على تصدرت دعوات خروج مظاهرات ضد أمير قطر تميم بن حمد، يوم 24 أكتوبر الحالى موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بهاشتاج "ارحل يا تميم" الذى تم تداوله بقوة ليصل إلى قمة الأكثر تداولا، للاعتراض على سياسات الحكومة القطرية.



وناقش أبو بكر، خلال برنامجه "الحياة " المذاع على شاشة "الحياة"، عددًا من تدوينات القطريين ضد نظام تميم، للتظاهر ضد حكم تميم، وأبرزها: "يومك جه.. الثورة قادمة.. الشعب لن يسكت على الفتنة".

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وقال أبو بكر،: "أتحدى ان تنسى الأسرة الخليجية من الإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية، ما حدث من قبل الأسرية القطرية ضد آل سعود.. آل سعود وقت الجد واحد".

وأشار إلى أن قطر سمحت بإهانة الرموز السعودية على أراضيها، والسعوديين يعتبرون العائلة المالكة رموز بالنسبة لهم، ولن يغفر يومًا ما أهل السعودية إهانة قطر وحكامهما بوسائل إعلامها لرموز المجتمع السعودى، وهناك غضب كبير جدا من التصرفات القطرية.

وذكر أن النظام القطرى ارتكب جريمة تاريخية ضد آل سعود، قائلا: "ولو ظلت قطر 100 سنة مستحيل السعوديين ينسوا الكلام ده.. واللى تعامل مع السعوديين يعرف الكلام دا كويس.. إلا آل سعود والمساس بهم".