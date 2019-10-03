السلطات العراقية تقرر إعادة إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد

الخميس 3 أكتوبر 2019 مظاهرات العراق كتب متابعات_الخليج 365 قررت السلطات العراقية مساء الأربعاء إعادة إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد، التي تضم مقار حكومية والسفارة الأمريكية، بعدما أعيد فتحها في يونيو (حزيران) الماضي، فيما تتواصل التظاهرات في محيطها، بحسب ما قال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس.

Advertisements وانتشرت المدرعات العسكرية وعناصر أمنيون عند المداخل والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، بحسب المصدر نفسه. ويتخذ المتظاهرون في بغداد من ساحة التحرير نقطة انطلاق لتظاهراتهم، والتي لا يفصلها عن المنطقة الخضراء سوى جسر لعبور نهر دجلة.

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