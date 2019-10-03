شكرا لقرائتكم تجدد إطلاق الرصاص الحي في بغداد رغم حظر التجوال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت وكالة "فرانس برس"، الخميس، بتجدد إطلاق رصاص حي رغم حظر التجول الذي دخل حيز التنفيذ في بغداد في اليوم الثالث من الاحتجاجات.

يأتي ذلك فيما قالت مصادر من الشرطة ومصادر طبية لوكالة "رويترز" إن 11 شخصا، بينهم شرطي، قتلوا في احتجاجات خلال الليل في مدينتين بجنوب العراق، بينما قالت مفوضية حقوق الإنسان إن الاحتجاجات أسفرت عن 12 قتيلا في تظاهرات المدن العراقية بينهم شرطي.

وأضافت المصادر أن 7 محتجين وشرطيا قتلوا في الناصرية خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بينما لقى 4 مصرعهم في مدينة العمارة.