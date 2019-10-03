"التايمز": نساء داعش يحولن مخيم الهول في سوريا الى خلافة مصغرة

نشرت ​صحيفة التايمز​ البريطانية ​تقرير​ا بعنوان "نساء تنظيم الدولة الوحشيات يحولن المخيم إلى خلافة مصغرة". ويقول الكاتب إنه عُثر على جثة امرأة في صهريج للتخلص من النفايات العضوية في ​مخيم الهول​ للاجئين في شمال سوريا، الذي يضم عددا كبيرا من نساء تنظيم الدولة وأطفالهن.

ولفتت الصحيفة البريطانية الى ان على الرغم من أن الجثة كانت في حالة تحلل إلا أن أثار الإصابات كانت واضحة، حيث تعرضت الضحية لضربات متكررة على الرأس، ربما يكون ذلك بقضيب حديدي. مشيرة الى ان لا أحد من النساء اللائي قابلهن في المخيم واتتها الشجاعة للحديث عن ​العنف​ المتزايد في الجزء الذي يُأوي نحو 3100 من نساء مقاتلي ​تنظيم داعش​ في المخيم وسبعة آلاف طفل.

وأضاف الصحيفة الى أن امرأتين تحدثتا عن امرأة يبدو أنها من مسلمات الأيغور كانت في المخيم ويعتقد أنها كانت على علاقة بلاجئ عراقي، وأشار تقرير أمني محلي لاحقا إن هذه هي ​المرأة​ التي عُثر على جثتها.

وختمت "التايمز" بالاشارة الى ان الجميع يعرف القاتل، ولكن لا أحد يجرؤ على الحديث، حيث يُعتقد أن القاتل هن نساء الحسبة، أو الشرطة الأخلاقية النسائية التابعة لتنظيم الدولة.