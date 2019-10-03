مدع أميركي يتهم رئيس هندوراس بتلقي رشاوى من مهربي المخدرات

أكد مدع عام فيدرالي في ​نيويورك​ أن الرئيس الحالي ل​هندوراس​ خوان ​أورلاندو هيرنانديز​ تلقى رشاوى بملايين ال​دولار​ات من مهربي مخدرات بينهم المكسيكي خواكين غوزمان الملقب بـ"إل تشابو".

وقال المدعي العام في بداية جلسة محاكمة أحد إخوة الرئيس بتهمة الاتجار ب​المخدرات​ إن "المتهم كان يتمتع بحماية الرئيس الحالي لهندوراس الذي تلقى ملايين الدولارات من الرشاوى".

ورد رئيس هندوراس عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ على تصريحات المدعي العام، قائلا: "هذه الاتهامات خاطئة مئة في المئة وعبثية ومثيرة للسخرية وهي أقل جدية من قصص أليس في بلاد العجائب".

وفي وثيقة نشرت في آب، أكد الاتهام أن مهربا للمخدرات من هندوراس لم يكشف اسمه، ساهم بـ1.5 مليون دولار في الحملة الانتخابية للرئيس الحالي في 2013.

ويبدو أن الجزء الأكبر من هذه الأموال دفع لسياسيين محليين من أجل دعم هيرنانديز الذي كان حينذاك رئيسا للبرلمان.