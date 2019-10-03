محمد نصرالله: المواطن اللبناني يفتقد إلى "السلام الكريم" الذي يصونه من الذل والعوز

اعتبر النائب ​محمد نصرالله​ ان "المواطن اللبناني يفتقد إلى "السلام الكريم" الذي يصونه من الذل والعوز والجوع والإستزلام ويحفظ له أمنه وأمانه وصحته وتعليمه وعمله اللائق".

واعتبر في بيان لمناسبة اليوم العالمي للا عنف، انه "في ظل الأزمة الإقتصادية والاجتماعية التي تتجسد فيها كل أنواع ​العنف​ الرمزي بحق المواطنين اللبنانيين، نعود الى دعوة إمام السلام السيد ​موسى الصدر​ الى تحقيق ما سماه "السلام الكريم" للإنسان بقوله "يجب تحقيق أهداف الإنسان، لأنه في حاجة الى كرامة وحرية وعطف، فعندما يكون السلام نابعا من المعتقد والإيمان فيكون السلام الكريم".

أضاف: "لنصح جميعا، وليكن الإيمان الحقيقي منطلقا، لوضع حد للكراهية والعنف والتعصب والطائفية و​العنصرية​ والتمييز والإستغلال و​الفساد​، ولنعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية والمساواة بين المواطنين، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة. فإذا تحققت هذه الصحوة تحقق "السلام الكريم" الذي أراده الإمام الصدر للمواطن اللبناني". وختم نصرالله: "لتحقيق السلام الكريم للبنانيين".

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