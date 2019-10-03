امن الدولة: توقيف سوري لقيامه باعمال نشل وسرقة في برج البراجنة

اعلنت ​المديرية العامة لأمن الدولة​ - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان انه "بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق قيام أحد الأشخاص ب​عملية سرقة​ من داخل صيدلية في محلة ​برج البراجنة​، وبنتيجة التحريات والمتابعة الاستعلامية، تمكنت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة من توقيفه حيث تبين أنه يدعى (ر.أ) سوري الجنسية، وضبطت بحوزته مسدسا حربيا. وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بعدة عمليات نشل وسرقة".

ولفتت الى انه "بناء لإشارة ​النيابة العامة​ الإستئنافية في ​جبل لبنان​، تعمِّم المديرية العامة لأمن الدولة صورة الموقوف، وتدعو المواطنين والمقيمين الذين وقعوا ضحيته الى التوجه إلى مديرية جبل لبنان الإقليمية - مكتب ​بعبدا​ الإقليمي، للإدلاء بإفاداتهم أو الإتصال على رقم الهاتف920953/05 تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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