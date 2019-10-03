عراجي: زراعة الحشيشية فلتانة في البقاع ولا ضوابط لها

لفت رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، في حديث إذاعي، الى أن "هناك اقتراحان في القانون يتم دراستهما في مجلس النواب حول موضوع تشريع الحشيشة لأغراض طبية"، مشيرًا الى أن "الاقتراح تبلورت فكرته من دراسة ماكينزي التي قالت إن زراعة الحشيشة في لبنان مهمة في الحصول على مداخيل إضافية".
وشدد عراجي على أن "المشروع الذي يدرس هو زراعة الحشيشة لمنافع طبية"، مشيرًا الى أن "زراعة الحشيشية فلتانة في البقاع ولا ضوابط لها وخوفي كنائب وطبيب وإبن منطقة البقاع من حصول تسريب خارج عن المنافع الطبية الى أبناء المنطقة إذا أقر القانون. العبرة في التطبيق والهواجس كثيرة".
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