عراجي: زراعة الحشيشية فلتانة في البقاع ولا ضوابط لها

لفت رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​، في حديث إذاعي، الى أن "هناك اقتراحان في القانون يتم دراستهما في ​مجلس النواب​ حول موضوع تشريع الحشيشة لأغراض طبية"، مشيرًا الى أن "الاقتراح تبلورت فكرته من دراسة ماكينزي التي قالت إن ​زراعة الحشيشة​ في ​لبنان​ مهمة في الحصول على مداخيل إضافية".

وشدد عراجي على أن "المشروع الذي يدرس هو زراعة الحشيشة لمنافع طبية"، مشيرًا الى أن "زراعة الحشيشية فلتانة في ​البقاع​ ولا ضوابط لها وخوفي كنائب وطبيب وإبن ​منطقة البقاع​ من حصول تسريب خارج عن المنافع الطبية الى أبناء المنطقة إذا أقر القانون. العبرة في التطبيق والهواجس كثيرة".

