الأب عازار: موضوع المخدرات في المدارس خطير جدًا ويتطلب تعاونًا من المجتمع برمته

أكّد أمين عام ​المدارس الكاثوليكية​ ​الأب بطرس عازار​، في حديث إذاعي، أن "موضوع ​المخدرات​ في المدارس خطير جدًا ويتطلب تعاونًا من المجتمع برمته"، مشيرًا الى أنه "يجب النزول الى الأرض".

ولفت عازار الى "أننا قمنا بمحاضرة حول الموضوع وشارك الأهل بشكل كبير ولدينا أخصائيون في مؤسساتنا من جل توعية ​الطلاب​ على مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات عبر محاضرات وندوات نقوم بها"، موضحًا "أننا بحاجة لمساعدة ​القوى الأمنية​ ولدعم ​الدولة​".