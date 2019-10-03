جنبلاط: مأساة الكهرباء ابتدأت عندما استبعد جورج افرام وأتى تاجر سلاح وكيلاً للمعامل

أكّد رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "البعض قد يتساءل لماذا يجب التدقيق بحديثي النعمة لأنه من المعيب أن يسيطر على ​القطاع العام​ تحت حجة ​الخصخصة​ تجار سلاح أو ما شابه من وصوليين في ظل الفوضى السياسية الحالية. مأساة ​الكهرباء​ ابتدأت عندما استبعد جورج افرام وأتى تاجر سلاح وكيلاً للمعامل وغيب تدريجيا مجلس الادارة".

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