بعد كندا غريتا تونبرغ ستتظاهر في الغرب الأوسط الأميركي









اسماء السيد - نيويورك: بعد نيويورك ومونتريال، أعلنت غريتا تونبرغ التي ألهمت ملايين الشباب عبر العالم للتحرك دفاعًا عن المناخ، أنها ستتظاهر الجمعة في مدينة أيوا في قلب الغرب الأوسط الأميركي.

كتبت الشابة السويدية (16 عامًا) في تغريدة الأربعاء "يسرّني أن أعلن إني سأنضم الجمعة إلى الإضراب من أجل المناخ في مدينة أيوا". ومنذ تظاهرة مونتريال الجمعة التي ضمت مئات آلاف الأشخاص، تعطي أخبارًا بانتظام على مواقع التواصل الإجتماعي.

الثلاثاء نشرت صورًا لحيتان في مدينة تادوساك في كيبيك في خليج سان لوران على بعد 500 كلم شمال مونتريال، حيث مركز الثدييات البحرية.

وفي تغريدة أخرى الإثنين قالت إنها "ستعبر ببطء أميركا الشمالية حتى تصل إلى وجهتها النهائية سانتياغو" في تشيلي، حيث ستحضر مؤتمرًا جديدًا للأمم المتحدة حول المناخ في ديسمبر.

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لم تكشف الوسيلة التي ستستخدمها للوصول إلى هناك بعدما أتت إلى الولايات المتحدة من بريطانيا على متن سفينة شراعية.صرحت تونبرغ الأربعاء لفرانس برس أنها ستسافر في "سيارة كهربائية" من دون مزيد من التفاصيل. وتقع مدينة أيوا على بعد 1500 كلم جنوب غرب مونتريال.

وردًا على سؤال لفرانس برس في نهاية سبتمبر قالت غريتا تونبرغ إنها ستضطر إلى اختيار حلول أخرى للوصول إلى تشيلي، إذ إنه من المستحيل إيجاد وسيلة نقل لا تسبب التلوث لتغطية كل هذه المسافة.

لم يتم إعطاء تفاصيل عن هذا الموضوع. ولا يعرف بعد الموقع الذي ستنظم فيه تظاهرة في 11 أكتوبر الموعد المحدد لإعلان حائز جائزة نوبل للسلام، وورد اسمها بين الأوفر حظًا لنيلها.

ومنذ أن أطلقت في صيف 2018 حركة للتظاهر كل يوم جمعة للمناخ بمفردها أمام البرلمان السويدي، ثم عبر أوروبا وفي العالم، أصبحت غريتا تونبرغ نجمة.

الخطاب الذي ألقته في 23 سبتمبر في القمة حول المناخ في الأمم المتحدة، حيث حثت بقوة قادة العالم على اتخاذ تدابير جذرية لوقف ظاهرة الاحتباس، أثر في الكثيرين.