ترمب يهاجم بايدن ونجله ويتهم وسائل إعلام بالفساد









اسماء السيد - واشنطن: شهد الرئيس الفنلندي سولي نينيستو خلال زيارته البيت الأبيض الأربعاء على الطريقة التي عبّر بها نظيره الأميركي دونالد ترمب المُحبط بسبب إجراءات العزل التي تُهدّد ولايته وتؤثّر على إمكانيّة إعادة انتخابه رئيسًا في العام 2020.

وبعدَ تصريحاتٍ مقتضبة أدلى بها نينيستو، قال ترمب في المكتب البيضوي في البيت الأبيض، في إشارة الى الرئيس الفنلندي "إنّه رجل قليل الكلام، وأحبّ ذلك". ثمّ بدأ ترمب إطلاق مواقف عنيفة، قائلًا "ما يحدث إهانة!". وأضاف "هناك وسائل إعلام فاسدة في هذا البلد!". تابع "حاولوا عزلي منذ اليوم الذي انتُخِبت فيه. أتعلمون ماذا؟ لقد فشلوا!".

أردف ترمب "كلّ هذه القضيّة تدور حول محادثة بسيطة!"، في إشارة منه إلى المكالمة الهاتفيّة التي أجراها في وقت سابق مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقال ترمب إنّ "نجل (جو) بايدن فاسد، وبايدن فاسد. بايدن لم يكُن يومًا رجلًا ذكيًّا، وهو أقل ذكاءً اليوم".

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وكان عميل في الاستخبارات قد تقدّم بشكوى بشأن مكالمة هاتفيّة جرت في 25 يوليو بين الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

دفعت هذه الشكوى بالديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق في 25 سبتمبر بشبهة إساءة ترمب استخدام سلطته، وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتّهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ، الذي يعود إليه أمر إدانة ترمب، وعزله أو تبرئته، وبالتالي استمراره في منصبه.

خلال المكالمة الهاتفيّة، طلب ترامب من زيلينسكي فتح تحقيق يُطاول هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي يعتبر المرشّح الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي ومواجهة ترمب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020. وكان هانتر بايدن عضوًا في مجلس إدارة مجموعة غاز أوكرانية حين كان والده نائبًا للرئيس السابق باراك أوباما.

