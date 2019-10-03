رئيس الوزراء الروسي يبدأ زيارة لكوبا تستمر يومين









اسماء السيد - هافانا: يبدأ رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف الخميس زيارة تستغرق يومين لكوبا، في وقت تعاني الجزيرة نقصًا في الوقود بسبب العقوبات الأميركية، وتحتاج بشدة دعمًا سياسيًا واقتصاديًا من حليفتيها روسيا والصين.

قال وزير التجارة الخارجية رودريغو مالمييركا على تويتر إن هذه الزيارة "ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيما في المجال الاقتصادي". وكان الوزير قال قبل أيام "لسنا وحدنا!"، تعليقًا منه على هبة من بكين بمبلغ 100 مليون دولار لكوبا.

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لا تريد الحكومة الكوبية أن تكون وحدها، فيما تواصل الولايات المتحدة تعزيز حصارها على الجزيرة التي تتهمها واشنطن بأنها تدعم عسكريًا حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

تأتي زيارة ميدفيديف في وقت حرج بالنسبة إلى الجزيرة التي تواجه نقصًا خطيرًا في البنزين بعد فرض واشنطن عقوبات على سفن تنقل النفط من فنزويلا، المورّد الرئيس للنفط الخام لكوبا.

وفي الأسابيع الأخيرة تشكلت طوابير لساعات عدة أمام محطات الوقود، وتم تقليل عدد ساعات الخدمة التي توفّرها الحافلات والقطارات، وتوقّفت مكيفات الهواء في مؤسسات تابعة للدولة وطُلب من العديد من الموظفين أن يبقوا في منازلهم.