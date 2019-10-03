جونسون: سنخرج من الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر باتفاق أو بدونه!

دبي - بواسطة محمد فارس هدّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ"خروج دون اتفاق" من الاتحاد الأوروبي "بغض النظر عما سيحدث"، متحدثا عن أن المملكة المتحدة جاهزة لذلك، وذلك في يوم "مصيري" سيشهد محادثات جديدة بين بروكسل ولندن. © Reuters/H. Nicholls بوريس جونسون

قال بوريس جونسون إن "خروجا بدون اتفاق" من الاتحاد الأوروبي سيكون البديل الوحيد للخطة التي يعتزم تقديمها لبروكسل، رغم أنها "النتيجة التي لا يسعى لها"، وذلك في كلمته اليوم الأربعاء 02 أكتوبر/تشرين الأول 2019 أمام مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر، شمال غرب انجلترا.

وسيقدم جونسون اليوم اتفاقاً للاتحاد الأوروبي حول خروج بلاده من هذه المنظمة القارية (أو ما يعرف بـ"بريكست"). وتحدث جونسون عن أن الاقتراح يعدّ "تنازلاً من جانب المملكة المتحدة" داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "تقديم تنازل بدوره"، مؤكدا أن مقترحاته لا تتضمن نقاط تفتيش على الحدود الإيرلندية، وهي إحدى النقاط الشائكة في المفاوضات مع قيادة الاتحاد الأوروبي.

وأوضح جونسون أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 31 تشرين الأول/أكتوبر الحالي "بغض النظر عما سيحدث"، متابعاً أن العالم بأسره يريد "الانتهاء من هذا الموضوع، والمضي قدماً".

Advertisements

هذا وأعلنت مينا اندريفا المتحدثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن هذا الأخير سيتحدث هاتفياً مع بوريس جونسون اليوم في الساعة 15 والربع بتوقيت غرينتش، للتداول حول موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد.

وكان بوريس جونسون قد صرّح قبل حوالي شهر إنه يفضل "الموت داخل حفرة" على طلب إرجاء "بريكست"، فيما كان مجلس العموم البريطاني قد أقرّ مشروع قانون يجبر جونسون على ضرورة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي للخروج، أو أن يطلب من بروكسل إرجاء موعد "بريكست" لثلاثة أشهر في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

إ.ع/ ح. ز( أ ف ب، د ب أ)