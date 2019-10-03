دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مقتل 7 في سقوط قاذفة متقادمة لدى هبوطها اضطراريا بمطار أمريكي

من بيتر زيكيلي

(رويترز) - قالت السلطات إن قاذفة-بي 17 تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية سقطت واحترقت لدى محاولتها الهبوط اضطراريا بمطار قرب هارتفورد بولاية كونيتيكت الأمريكية يوم الأربعاء، مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإغلاق المطار لعدة ساعات.

وأبلغ كيفين ديلون المدير التنفيذي لسلطة مطارات كونيتيكت الصحفيين بأن القاذفة (فلاينج فورترس بي-17) وهي من طراز بوينج عادت إلى مطار برادلي الدولي بعد عشر دقائق من إقلاعها عقب الإبلاغ عن "مشكلة ما" ولكنها فقدت السيطرة على المدرج واصطدمت بمنشأة صيانة وخزانات تحوي سائلا لمنع تكون الجليد.

وقال جيمس روفيلا رئيس إدارة الطوارئ والحماية العامة للصحفيين إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في الحادث وإن ستة آخرين نقلوا إلى المستشفى بإصابات تتراوح بين الطفيفة والخطيرة.

‭‭‭ ‬‬‬وأضاف روفيلا أن الطائرة كان على متنها 13 شخصا وأن بعضهم بين القتلى.

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وهرعت أطقم إنقاذ تابعة لوكالات الاستجابة الطارئة إلى موقع الحادث في نهاية المدرج قبيل الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1400 بتوقيت جرينتش).

وجرى إغلاق المطار الواقع ببلدة ويندسور لوكس لنحو ثلاث ساعات ونصف الساعة بعد الحادث.

وقالت الهيئة الوطنية لسلامة النقل إنها تجري تحقيقا في الحادث.

(إعداد أشرف صديق للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)