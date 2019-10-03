شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 9 معلومات لا يعرفها الكثيرون عن الزعيم جمال عبد الناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت منذ أيام الذكرى الـ49 على وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث تحمل حياته العديد من الأسرار والكواليس التى لا يعرفها كثيرون خاصة عن مرحلة الطفولة والشباب، فالمصريون يعرفون الزعيم الحاسم القوى صاحب القرارات المصيرية، ولكن لا يعرفون عبد الناصر الطفل والشباب ويستعرض ”الخليج 365”، أبرز 9 معلومات لا يعرفها الكثريرون عن عبد الناصر..

- تردد على 3 منازل بين القاهرة والإسكندرية وتنقل بين مدارسهم

- مرحلة الثانوية كانت بداية تشكيل نشاطه الثورى وقاد المظاهرات الطلابية ضد الإنجليز

- ناظر المدرسة الإنجليزى فصله بسبب دعوته للطلاب للثورة وزملائه تضامنوا معه وأعلنوا الإضراب حتى التراجع عن الفصل

-كتابات مصطفى كامل وروايات توفيق الحكيم القراءات المفضلة لـ"عبد الناصر" وحبه لحركة التنوير الفرنسية دفعه لكتابة مقال عن "فولتير" بمجلة المدرسة

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-عبد الناصر هوى الفن وشارك فى مسرحية بالمدرسة الثانوية لـ "شكسبير" وأدى دور "يوليوس قيصر"

- جرح فى المظاهرات الطلابية عام 1935 برصاص القوات الإنجليزية وذكر اسمه ضمن المصابين فى مجلة "الجهاد"

- انضم لحزب مصر الفتاة لمدة عامين خلال نشاطه الثورى ضد الإنجليز وعزف عن الانضمام لأى جماعة دينية وعلى رأسها الإخوان

- دفاعه عن القضية الفلسطينية بدأ منذ المرحلة الثانوية وكان يقود المظاهرات الطلابية الرافضة لوعد بلفور فى نوفمبر من كل عام.

- الكلية الحربية ترفض التحاقه بها نظرا لنشاطه الثورى والرئيس الراحل لا ييأس ويواصل المحاولات.