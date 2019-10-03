قضية هاجر الريسوني- سوجار: قمع الحقوق والحريات أصبح أمرا عاديا

سارة سوجار- ناشطة

القوانين والأخلاق والقضاء هي وسائل في يد الدولة تستعملها عصا من أجل بسط سيطرتها ووصايتها على الحياة الشخصية للأفراد، ومن أجل التحكم في توجهات واختيارات المجتمع.

عندما تحاكم امرأة في قضية تهم حياتها الشخصية، وبقوانين تعطي الشرعية للدولة بأدواتها الأمنية والقضائية والسياسية في إقامة محاكم التفتيش، ومحاكمة الاختيارات وأنماط الحياة.. يعني أن التخلف والظلم والقمع مازال ينخر اختياراتنا السياسية والقانونية كدولة تتغنى بالحق والقانون.

يبدو أن قمع الحقوق والحريات أصبح أمرا عاديا يطبع معه الجميع ، ويشرعن استراتيجية دولة باسم حماية الأمن والاستقرار.

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سنحمل ملفاتنا الطبية، ونكتب اعترافات مصادق عليها بكل اختياراتنا وعلاقاتنا، ونعطي تقارير يومية ونعطيها بإرادتنا كل يوم كي يتبع بوليس وقوانين الأخلاق حياتنا ويحاكمنا على كل شهيق وزفير في يومياتنا.

الحرية للمرأة هاجر، المرأة التي انتهكت قدسية حياتها الشخصية، وحوكمت ظلما بسلب حريتها في مغرب 2019.

#الحرية_لهاجر.