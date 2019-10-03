أزمة "إيرباص": الولايات المتحدة تفرض رسوما جمركية على أوروبا بالمليارات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحافية أن الولايات المتحدة الاربعاء ستفرض رسوما جمركية على سلع أوروبية بقيمة 7.5 مليارات دولار، بعدما أجازت منظمة التجارة العالمية لواشنطن المضي قدما في خطوتها ردا على دعم الاتحاد الأوروبي شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات.

وبُعيد إجازة منظمة التجارة العالمية لواشنطن فرض رسوم أميركية، أعلن مسؤول في مكتب الممثل التجاري الأميركي أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما عقابية على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 18 تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال المسؤول إن واشنطن ستفرض على الاتحاد الأوروبي زيادة جمركية بنسبة 10 بالمئة على الطائرات، وليس قطع غيارها، وبنسبة 25 بالمئة على سلع أخرى بما فيها المنتجات الزراعية والصناعية.

وقال المسؤول إن قرار منظمة التجارة العالمية يجيز زيادة الرسوم بنسبة مئة بالمئة، لكن واشنطن قررت عدم الذهاب إلى هذا الحد، سعيا منها لإيجاد حل للنزاع القائم منذ 15 عاما.

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وتوقّع الممثل التجاري الأميركي أن تبدأ المفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي "قريبا" لحل النزاع القائم حول الدعم الذي تتلقاه شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات.

وقال الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، في بيان إن "الدعم غير المشروع" لشركة إيرباص لصناعة الطائرات "ألحق ضررا بالغا" بالصناعة الأميركية وعمّالها.

وتابع لايتهايزر "نتوقّع الدخول في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بهدف إيجاد حل لهذه القضية يصب في مصلحة العمال الأميركيين".