شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع: القوات المشترك تكسر هجوما حوثيا في جبهة حبيل حنش بالمسيمير والان مع التفاصيل
تمكنت القوات المشتركة من كسر هجوم حوثي للمليشيات الحوثية بجبهة حبيل حنش في مديرية المسيمير بمحافظة الضالع.
وذكرت مصادر أن القوات المشتركة تمكنت من التوغل والسيطرة على أجزاء واسعة من المناطق الشمالية بعد معارك ضارية مع المليشيات الحوثية.
وسيطرت القوات المشتركة خلال المعارك على مواقع الحوثيين بجبل التنيم في منطقة ذابة بمديرية ماوية في محافظة تعز.
فيما أصيب 4 من أبطال القوات المشتركة قبل أن يتم إسعافهم إلى مدينة عدن.
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