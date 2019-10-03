شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال رياضيون يفضحون قطر والان مع التفاصيل

قال الإعلامي المصري وائل الإبراشى، إن قطر دولة صغيرة، ولديها عقم شديد فى إنتاج مواهب بالمجالات المختلفة، ولذلك تتجه لتجنيس مواهب من جنسيات مختلفة لتمثيل قطر بالمحافل المختلفة، وبعد ما تستنفد قطر تلك المواهب تتخلى عنهم، وهذا وجه آخر من الاتجار بالبشر الذى تنتهجه قطر.

وأضاف سليمان حامد، بطل ألعاب قوى ضحية استغلال قطر، مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج كل يوم، المذاع عبر فضائية on e، أنه خرج من السودان أملا فى الشهرة والحصول على الميداليات والاشتراك فى المحافل الدولية، مضيفًا "ومآساتى مع قطر بدأت منذ عام ٢٠٠٧، باللعب تحت اسم قطر وتمثيلها فى المحافل الدولية، وعند طلب تمثيل دولة قطر فهذا يشمل الإقامة التامة وحصولى على الجنسية، وقاموا بتزوير جواز سفرى وتغيير محل ميلادى من السودان إلى قطر، وفوجئت بتخلى دولة قطر عنى وسحب الجنسية منى، ورمونى بعدما أخذوا شبابى، وفشلت كافة جهودى للحصول على حقوقى."

واستكمل اللاعب جمال ناصر، لاعب ألعاب قوى وضابط سابق بالجيش القطرى، كنت أول سودانى احصل على الجنسية القطرية عام ١٩٨٣، وقمت بتمثيل قطر ضمن منتخب ألعاب القوى، على مستوى المحافل العربية والإفريقية والدولية، وهناك أعداد كبيرة من الصوماليين والسودانيين واليمنيين، ضمن منتخبات قطر المختلفة وهناك جنسيات أخرى، وتم اتهامى بالتورط فى الانقلاب على الشيخ حمد بن خليفة، وتم اعتقالى فور وصولى من ألمانيا، دون دليل وتعرضت للتعذيب بشكل بشع، تسبب فى دخولى مصحة نفسية وتلقى الجلسات للعلاج.‎