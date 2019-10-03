شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تفاصيل وفاة العمال نتيجة الأوضاع المأساوية في قطر والان مع التفاصيل
عرضت قناة "اكسترا نيوز" تقرير لجريدة الجارديان البريطانية، حول الأوضاع المأساوية للعمال فى دولة قطر وارتفاع معدلات الوفاة بينهم نتيجة عملهم فى تشييد المنشآت الرياضية لكأس العالم لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة وسط ظروف عمل غير صحية.
وأفادت قناة" أكسترا نيوز" عبر تقريرها، أن العاملين يضطرون إلى العمل تحت درجة حرارة شديدة الارتفاع فى قطر ويقدر أن هناك مئات يموتون كل عام نتيجة الاجهاد الحرارى.
وأضاف التقرير، أن هناك مئات الآلاف يعملون تحت درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية لمدة تصل إلى 10 ساعات وربما تزيد فى اليوم الواحد.
واستطرد، أن تقرير الجارديان تطرق أن كل عام يموت مئات العمال وليسوا من الأعمار الكبيرة، حيث يمكن أن تستند قطر أن وفاتهم طبيعية، ولكن من يموتون تترواح أعمارهم ما بين 25 إلى 35 عاما، وأن غالبية الوفيات يرجعونها إلى وفاة طبيعية أو أمراض القلب او الأوعية الدموية ، وفى حين أن السبب وراء ذلك يرجع إلى الحرارة وظروف العمل غير صحية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تفاصيل وفاة العمال نتيجة الأوضاع المأساوية في قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.