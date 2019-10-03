ماذا قال "الرئيس الإيراني" حول المبادرة الفرنسية؟

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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إنه يمكن القبول بـ"المبادرة الفرنسية"، التي تهدف إلى تخفيف حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني الأربعاء، أمام اجتماع لمجلس الوزراء "بالإمكان القبول بالمبادرة الفرنسية، فمجمل هذه المبادرة يركز على أن لا تمتلك إيران سلاحاً نووياً، وهذا ما نقوله دائماً، وأن تساعد إيران في دعم السلام بالمنطقة وممراتها المائية وهذا ما فعلناه".
وشدد في المقابل على أنه "على الولايات المتحدة أن تلغي كل أنواع العقوبات، وأن يبدأ تصدير النفط الإيراني فوراً، وأن تُسلم عائداته إلى طهران".
وتقوم فرنسا بجهود كبيرة في مسعى لتهدئة التوترات في المنطقة.
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