شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية تستدعي السفير الإيراني في بغداد والان مع التفاصيل

استدعت الخارجية العراقية السفير الإيراني في بغداد، على خلفية أنباء إغلاق القنصلية العراقية في مشهد الإيرانية.

وأصدرت الخارجية العراقية بياناً، مساء الأربعاء، أوضحت من خلاله أنها أبلغت عبد الكريم هاشم مصطفى، السفير الإيراني، الرفض المطلق لتصريحاته الأخيرة.

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وأوضح البيان أن هاشم مصطفى أدلى في تصريح سابق حول استهداف قوات التحالف الدولي العاملة في العراق، التي تعمل بطلب الحكومة العراقيّة، وبالتنسيق معها، تقوم بمهمة التدريب وتقديم الاستشارات للقوات العراقية.

وشددت الخارجية العراقية على أن بغداد لن تسمح بأن تكون ساحة صراعات دولية، أو أن تكون ممراً أو مقراً لأيّ اعتداء يضرُ دول الجوار أو أصدقاء العراق من دول الإقليم والعالم.

وأعرب البيان العراقي عن رفض بغداد للاعتداء على الدبلوماسيين العراقيين اللذين كانا في مهمة رسمية في قنصليّة العراق العامّة في مدينة مشهد، كما طالبَ في الوقت نفسه السلطات الأمنية الإيرانية بالتحقيق لمعرفة ملابَسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحدِ من تكرار حوادث الاعتداء على المواطنين العراقيين الذين تربطهم بإيران علاقات أخوية وتاريخية ومصيرية متميزة.