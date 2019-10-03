شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تعيد فتح سفارتها في الصومال بعد إغلاق دام 28 عاما والان مع التفاصيل

أعادت الولايات المتحدة فتح سفارتها في الصومال بعد إغلاق دام نحو 28 عامًا.

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية أن السفارة أوضحت في بيان أصدرته بهذا الصدد أن إعادة الافتتاح يمثل خطوة أخرى على طريق استئناف العلاقات بين الولايات المتحدة والصومال.

من جانبه ، صرح السفير الأمريكى في مقديشيو دونالد يامامتو، بأن إعادة افتتاح السفارة الأمريكية على جزء من مطار مقديشيو الدولي يمثل يومًا تاريخيًا وهامًا يعكس مدى ما تحقق من تقدم في الصومال على مدار الأعوام الأخيرة.

Advertisements

وتابع يقول : "إن السفارة سوف تعزز التعاون وتدفع المصالح الوطنية الأمريكية الاستراتيجية إلى الأمام فضلًا عن تحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية والسياسية بشكل عام".

يشار إلى أن الولايات المتحدة أنشأت بعثة دبلوماسية في مقديشيو في شهر ديسمبر الماضي.

وكانت الولايات المتحدة قد أغلقت سفارتها في الصومال في شهر يناير 1991 بسبب اندلاع الحرب الأهلية هناك.