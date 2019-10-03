انقطاع خدمة الانترنت في عموم العراق

انقطعت خدمة الانترنت في عموم المحافظات العراقية. وجاء هذا القطع على خلفية التظاهرات التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل. وفي وقت سابق الأربعاء، بدت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام وتطبيق التراسل واتسآب معطلة في أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان الذي يمتلك بنية تحتية منفصلة فيما يتعلق بالإنترنت. يذكر ان بغداد تشهد حاليا حظرا لتجوال المركبات والاشخاص بدأ منذ الخامسة فجرا والى اشعار اخر.

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