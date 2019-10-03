مقتل 7 في سقوط قاذفة متقادمة في مطار أمريكي (فيديو)

لقي 7 أشخاص حتفهم، أمس الأربعاء، نتيجة لمحاولة هبوط اضطراري للطائرة القاذفة "بي 17 " التي تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، بمطار قرب هارتفورد بولاية كونيتيكت.





وأضاف جيمس روفيلا رئيس إدارة الطوارئ والحماية العامة أن 7 أشخاص لقوا حتفهم خلال الحادث و6 آخرين نقلوا إلى المستشفى بإصابات تتراوح بين الطفيفة والخطيرة. وأضاف جيمس روفيلا رئيس إدارة الطوارئ والحماية العامة أن 7 أشخاص لقوا حتفهم خلال الحادث و6 آخرين نقلوا إلى المستشفى بإصابات تتراوح بين الطفيفة والخطيرة. وجرى إغلاق المطار الواقع ببلدة ويندسور لوكس لنحو 3 ساعات ونصف الساعة بعد الحادث. وقالت الهيئة الوطنية لسلامة النقل إنها تجري تحقيقا في الحادث. وقال كيفين ديلون المدير التنفيذي لسلطة مطارات كونيتيكت إن القاذفة (فلاينج فورترس بي-17) عادت إلى مطار برادلي الدولي بعد 10 دقائق من إقلاعها عقب الإبلاغ عن "مشكلة ما"، لكنها فقدت السيطرة على المدرج واصطدمت بمنشأة صيانة وخزانات تحوي سائلا لمنع تكوين الجليد.

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