شاهد.. تفاصيل وفاة العمال نتيجة الأوضاع المأساوية في قطر

الخميس 3 أكتوبر 2019

عمال قطر

عرضت قناة "اكسترا نيوز" تقرير لجريدة الجارديان البريطانية، حول الأوضاع المأساوية للعمال فى دولة قطر وارتفاع معدلات الوفاة بينهم نتيجة عملهم فى تشييد المنشآت الرياضية لكأس العالم لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة وسط ظروف عمل غير صحية.



وأفادت قناة" أكسترا نيوز" عبر تقريرها، أن العاملين يضطرون إلى العمل تحت درجة حرارة شديدة الارتفاع فى قطر ويقدر أن هناك مئات يموتون كل عام نتيجة الاجهاد الحرارى.

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وأضاف التقرير، أن هناك مئات الآلاف يعملون تحت درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية لمدة تصل إلى 10 ساعات وربما تزيد فى اليوم الواحد.

واستطرد، أن تقرير الجارديان تطرق أن كل عام يموت مئات العمال وليسوا من الأعمار الكبيرة، حيث يمكن أن تستند قطر أن وفاتهم طبيعية، ولكن من يموتون تترواح أعمارهم ما بين 25 إلى 35 عاما، وأن غالبية الوفيات يرجعونها إلى وفاة طبيعية أو أمراض القلب او الأوعية الدموية ، وفى حين أن السبب وراء ذلك يرجع إلى الحرارة وظروف العمل غير صحية.