بالأرقام... مونديال 2022 يعمق أزمة الاقتصاد القطري

الخميس 3 أكتوبر 2019

مونديال 2022 يعمق أزمة الاقتصاد القطري

كتب متابعات_الخليج 365

فيما أعلن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، الثلاثاء، انكماش اقتصاد الدوحة 1.4% مقارنة مع العام الماضي، أبدى اقتصاديون تخوفهم من عجز قطر على تحمل أعباء مونديال 2022.



وحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، فإن الاقتصاد القطري بعيد عن المستوى المطلوب في مشاريع بناء منشآت بطولة كأس العالم لكرة القدم، مع وصول الخسائر الاقتصادية إلى نحو 192 مليار دولار.

ويعود ذلك، حسب الوكالة، إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي باستثناء عمليات النفط والغاز، لأول مرة 1.1 ٪ في الربع الثاني، وفقاً لجهاز التخطيط والإحصاء القطري.

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وأظهرت البيانات انكماش قطاعات البناء، والتصنيع، وكذلك تجارة الجملة والتجزئة.

يقول الخبير الاقتصادي في شؤوون الشرق الأوسط زياد داود، إن "قطر ستحتاج إلى إيجاد محركات أخرى للنمو، ومن المرجح أن تتراجع عن تطوير احتياطاتها من الغاز الطبيعي".

ولفتت بلومبرغ إلى أن مونديال 2022 لا يزال يضغط على الاقتصاد القطري، خاصةً بعد تقلص أعداد السياح، ورجال الأعمال، بسبب مقاطعة السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر للدوحة بسبب دعمها للإرهاب، ما أثر سلباً على اقتصادها.

وأشار التقرير إلى عامل آخر يمكن أن يضاعف المشكلة القطرية، وهي التركيبة السكانية، بعد تسجيل تباطئ في النمو السكاني، منذ بداية المقاطعة العربية لقطر، إذ أن الإحصاءات تظهر نمواً سكانياً لا يتجاوز 1.3 ٪ أي ما يعادل 2.8 مليون ساكن في العام الماضي.