الجالية العراقية في واشنطن تسعد للتظاهر أمام البيت الأبيض ضد نفوذ إيران

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الخميس 3 أكتوبر 2019
روحاني
كتب
متابعات_الخليج 365
تستعد الجالية العراقية في واشنطن للتظاهر أمام البيت الأبيض، الأحد المقبل، وذلك دعماً للمظاهرات التي تتم في الداخل العراقي ضد النفوذ الإيراني.
وقال أحمد عودة، مهندس عراقي مقيم في واشنطن وأحد المنظمين،وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن المظاهرة تهدف إلى الضغط على البيت الأبيض للتحرك لمساندة الشعب العراقي في مطالبه المشروعة.
وأضاف عودة أن التدخل الإيراني في العراق بات ظاهراً للجميع لما له من أيادٍ خفية وتأثير سلبي على الحكومة العراقية.
وتابع أن المظاهرات في الداخل العراقي تهدف إلى تحقيق مطالب إنسانية مشروعة متعلقة بالحقوق الأساسية للمواطن العراقي المتمثلة في حياة وصحة وتعليم ووضع أمني أفضل.
وأكد أن هذه فرصة جيدة للحكومة لتعديل سلوكها بشكل يمنح للمواطن العراقي حقوقه.
وأشار عودة إلى أنه يتم الآن تقديم طلبات للشرطة المحلية للموافقة على التظاهر أمام البيت الأبيض، يوم الأحد المقبل.
وشهدت مدن بغداد والناصرية والنجف والكوت والديوانية، الأربعاء، لليوم الثاني، مظاهرات شعبية واسعة، تطالب بالإصلاح والخدمات الرئيسية، وسط تنديد بالتدخلات الإيرانية في بلادهم.
وأكد مسؤولون عراقيون، الأربعاء، أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 9 بينهم شرطي.
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