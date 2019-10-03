التحالف الدولي بالعراق: انفجار المنطقة الخضراء لم يطل أيًا من منشآتنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - واشنطن

أعلن التحالف الدولي بالعراق أن انفجارًا وقع في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد الليلة الماضية لم يطل أيًا من منشآته.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم قوات التحالف مايلز كاجينز، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

Advertisements

وكانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق بسماع دوي انفجار قوي في المنطقة الخضراء التي تضم مباني حكومية ومقار السفارات الأجنبية.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار، ويجرى تحقيق حاليًا في ملابساته، بحسب بلومبرج.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعلن فرض حظر التجوال الكامل للمركبات والأفراد في بغداد من الساعة الخامسة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي وحتى إشعار آخر على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها العراق، موضحًا أن قرار حظر التجوال في المحافظات الأخرى يترك تقديره للمحافظين.