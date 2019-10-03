غوتيريس يأمل بالحفاظ على الزخم السياسي لحل أزمة الصحراء الغربية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في تقرير، عن أمله في الحفاظ على "الزخم" السياسي الذي تمّ التعهّد به العام الماضي لإيجاد حلّ للنزاع في الصحراء الغربيّة.
وقال غوتيريس في التقرير الذي سلّمه إلى مجلس الأمن الدولي إنّ المبعوث السابق للأمم المتّحدة هورست كوهلر الذي استقال في أيّار لأسباب صحّية "تمكّن من إعادة ديناميّة وزخم إلى العمليّة السياسيّة، من خلال طاولاتٍ مستديرة جمعت كلاً من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا"، مشددا على أنه "من الضرورة عدم إضاعة هذا الزخم".
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