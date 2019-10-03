غوتيريس يأمل بالحفاظ على الزخم السياسي لحل أزمة الصحراء الغربية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، في ​تقرير​، عن أمله في الحفاظ على "الزخم" السياسي الذي تمّ التعهّد به العام الماضي لإيجاد حلّ للنزاع في الصحراء الغربيّة.

وقال غوتيريس في التقرير الذي سلّمه إلى ​مجلس الأمن الدولي​ إنّ المبعوث السابق للأمم المتّحدة هورست كوهلر الذي استقال في أيّار لأسباب صحّية "تمكّن من إعادة ديناميّة وزخم إلى العمليّة السياسيّة، من خلال طاولاتٍ مستديرة جمعت كلاً من ​المغرب​ وجبهة البوليساريو و​الجزائر​ و​موريتانيا​"، مشددا على أنه "من الضرورة عدم إضاعة هذا الزخم".