دعا عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد الدولة وأجهزتها للعمل لدعم القطاع الزراعي والتعويض على مزارعي التفاح.
واعتبر سعد في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "ليس مقبولا أن تتكرر صرخة مزارعي التفاح مع كل موسم وكأن الموعد مع المعاناة والخسائر أصبح سنويا من دون أي تعويضات تخفف عن كاهل المزارع الذي يصارع وحده في أزماته ".
ولفت سعد الى انه "آن الأوان لأن تتحرك الدولة عبر الهيئة العليا للإغاثة لإنقاذ الموسم الحالي ودعم القطاع الزراعي لتثبيت المواطن في أرضه."
كانت هذه تفاصيل خبر فادي سعد: ليس مقبولا أن تتكرر صرخة مزارعي التفاح مع كل موسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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