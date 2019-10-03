رئيس بلدية القاع: بعض السوريين يقومون ببناء منازل على عقارات للبلدية

أكّد رئيس بلدية القاع بشير مطر، في تصريح إذاعي، أن "بعض السوريين يبنون منازل على عقار ملك بلدية القاع وهو ملاصق لنقاط المراقبة للجيش السوري"، مشددًا على أن "بعض اليوداسيين لا يملكون أي قيمة للأرض والعرض والهوية ويقومون ببيع أراضيهم".
ولفت مطر الى أن "القاع ليست منطقة صغيرة والبلدية أراضيها شاسعة وإمكاناتها ضئيلة"، موضحًا أن "قانون تسوية المخالفات لا يطال المخالفين لأنه ينطبق على الملك العام".
وكشف عن أن "مواد البناء تأتي من سوريا ويتم تهريبها"، مشددًا على أن "الشخص الذي بنى المنزل، إذا كانت علاقته جيدة مع النظام السوري فعليه العودة الى سوريا، وإذا كان ضد النظام ويبني منزلًا قرب الحدود بين لبنان وسوريا فهو يشكل خطرًا على لبنان".
واعتبر مطر أن "هذه مشكلة سياسية"، مطالبًا "الدولة اللبنانية ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري بجعل المناطق الحدودية أراض معزولة".
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