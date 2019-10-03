رئيس بلدية القاع: بعض السوريين يقومون ببناء منازل على عقارات للبلدية

أكّد رئيس بلدية ​القاع​ ​بشير مطر​، في تصريح إذاعي، أن "بعض السوريين يبنون منازل على عقار ملك ​بلدية القاع​ وهو ملاصق لنقاط المراقبة للجيش السوري"، مشددًا على أن "بعض اليوداسيين لا يملكون أي قيمة للأرض والعرض والهوية ويقومون ببيع أراضيهم".

ولفت مطر الى أن "القاع ليست منطقة صغيرة و​البلدية​ أراضيها شاسعة وإمكاناتها ضئيلة"، موضحًا أن "قانون تسوية المخالفات لا يطال المخالفين لأنه ينطبق على الملك العام".

وكشف عن أن "مواد ​البناء​ تأتي من ​سوريا​ ويتم تهريبها"، مشددًا على أن "الشخص الذي بنى المنزل، إذا كانت علاقته جيدة مع ​النظام السوري​ فعليه العودة الى سوريا، وإذا كان ضد النظام ويبني منزلًا قرب الحدود بين ​لبنان​ وسوريا فهو يشكل خطرًا على لبنان".

واعتبر مطر أن "هذه مشكلة سياسية"، مطالبًا "​الدولة اللبنانية​ و​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بجعل المناطق الحدودية أراض معزولة".