محمد رعد: لم يعد هناك مجال للدلع ولا لمد اليد الى المال العام

رأى رئيس ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​محمد رعد​ أنه "لم يعد هناك مجال للدلع، ولا لمد اليد الى ​المال​ العام، ولا للاستخفاف بالمال العام"، مؤكدا انه" لطالما سعينا نحو محاسبة الفاسدين الذين يفسدون في هذا المجتمع ولكن للاسف نستطيع ان نشخص ​الفساد​ ونحدد مكانه، ولكن لا نسطيع ان نحاسب المسؤولين عنه لان المسؤولين الكبار يملكون حصانة ان لا نتعرض لهم في نص القانون، وازاء هذا الامر ربما يأتي يوم نضطر ان نفعل شيئا ازاءه لان ​الحياة​ الاجتماعية المستقيمة لا يمكن ان تنهض في ظل هذا الوضع القانوني".

وخلال رعايته افتتاح معرض جماليات عاشورائية في ​النبطية​، أكد أن "بلدنا ليس مفلسا لكنه مهدد بالانهيار اذا لم نحسن التعاطي مع اللحظة الراهنة"، معتبرا انه "لدينا مال قليل وامامنا استحقاقات كثيرة، واذا لم نحسن رسم اولوياتنا ونبتعد عن المشاكسات الداخلية سنهدر هذا المال القليل في ما لا يحقق اي هدف من سلم اولوياتنا".

ولفت الى "أننا معنيون أن ندعو على الدوام جميع اطراف المشكلة للتحدث في ما بينهم واعادة تذكير بعضهم بالاولويات من اجل ان يصلح الامر وان نتجه الى استنهاض وضعنا الاقتصادي"، مشيرا الى أن "ثبيت سعر صرف الليرة ليس معالجة اقتصادية، انما هو محاولة لكسب الوقت من أجل تنشيط قطاعاتنا المنتجة واستغلال الوقت من اجل انتهاز الفرص لتحريك اقتصادنا وتقويته".