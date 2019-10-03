عماد واكيم: المطلوب زيادة الايرادات وخفض النفقات

اشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "​الموازنة​ في حالتنا لا تبنى بالتمنيات بل بالاجراءات الملموسة المترجمة بالتنفيذ. نسبة ​العجز​ للناتج المحلي في موازنة 2020 المقترحة ستكون اعلى من العام 2019 بدل ان تنخفض تدريجيا. المطلوب ايها السادة زيادة الايرادات وخفض النفقات".

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