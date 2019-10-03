سلامة للرئيس عون: إذهب إلى حكومة أمر واقع تنقذ عهدك ولبنان

أكّد الوزير السابق ​يوسف سلامة​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "فخامة الرئيس، الضغوط الاقتصادية والاجتماعية تتصاعد في ​لبنان​ و​سياسة​ التلزيمات والمناقصات المعتادة في قطاعات ​الكهرباء​ و​الاتصالات​ و​النفايات​ يجب أن تتوقف فورا. الهروب إلى الأمام لم يعد خيارا، إذهب إلى ​حكومة​ أمر واقع من نوع آخر تحظى بثقة الناس واجه بها قادة الكتل، تنقذ عهدك ولبنان".

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