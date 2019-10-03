جنبلاط: حبذا لو تقر الهيئة الناظمة في الكهرباء لتجري المناقصات بشكل سليم

اشار رئيس حزب ​التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ الى انه "حبذا لو تقر الهيئة الناظمة في ​الكهرباء​ لتجري المناقصات بشكل سليم وشفاف، ولمنع الرسأمال المشبوه بالاستيلاء على هذا القطاع، ولا مانع من رفع بعض الشطور والتدقيق بالتهريب".

ولفت جنبلاط في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "في ​الشوف​ مثلا طالبنا شركة "دباس" باستبعاد متعهد خدمات اشبه بقطاع الطرق يعتدي على جيرانه حيث يسكن".