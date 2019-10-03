أفادت وسائل إعلام عراقية بأن "​قوات الأمن​ في ​العراق​ تستخدم ​الغاز​ المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين تحدوا ​حظر التجول​ في وسط ​بغداد​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الأمن العراقية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين تحدوا حظر التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.