إعصار "لورينزو" يضرب جزر "الأزور" البرتغالية في الأطلسي

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ضرب إعصار "لورينزو" اليوم الأربعاء، جزر "الأزور" البرتغالية في المحيط الأطلسي مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية وأمواج عاتية.
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أنّ "لورينزو" وهو إعصار من الدرجة الثانية ضرب الجزر مصحوبا برياح بلغت سرعتها 145 كيلومترا (90 ميلا) في الساعة.
من جانبها، قال كارلوس نيفيس رئيس وكالة الحماية المدنية في جزر "الأزور" إنّ الإعصار تسبب في حدوث أضرار مادية بما في ذلك سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء، إلا أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات جراء الإعصار
وجزر "الأزور" واحدة من المناطق التي تتمتع بالحكم الذاتي من البرتغال، وتتكون من 9 جزر بركانية واقعة في شمال المحيط الأطلسي، تبعد نحو 1360 كم غرب البرتغال القارية، ونحو 880 كم شمال غرب ماديرا، إضافة إلى الجزر العديدة الواقعة في المناطق المجاورة لها.
وجزر "الأزور" التسعة الرئيسيّة منتشرة في 3 مجموعات أساسية، وهي فلوريس، وكورفو، وجراسيوسا، وتيرسيرا ساو خورخي، بيكو، وفايال في المركز، وساو ميجيل، وسانتا ماريا، وتمتد لأكثر من 600 كيلومتر، من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي من المحيط الأطلسي.
فيديو: انهيار مروع لجسر معلق في تايوان
مقدم من مواقع حاوي
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فيديو ابنة اللواء عبدالعزيز الفغم تنعيه بمرثية تفطر القلوب
نعت ابنة اللواء عبدالعزيز الفغم والدها الراحل بعد أن وافته المنية قتلاً برصاص أحد أصدقائه في جدة، حيث عبرت عن حزنها لرحيله بكلمات مؤثرة تفطر القلوب. فيديو متداول: تنبؤ منجم بوفاة عبدالعزيز الفغم بعام 2019 قبل أشهر 7awi 1 فيديو متداول: تنبؤ منجم بوفاة عبدالعزيز الفغم بعام 2019 قبل أشهر شاهدي أيضاً: فيديو متداول: تنبؤ منجم بوفاة عبدالعزيز الفغم بعام 2019 قبل أشهر ونشرت ابنة اللواء عبدالعزيز الفغم تسجيلاً صوتياً نعت من خلاله والدها بكلمات من القلب تعبر عن قدر الفاجعة، حيث قالت: "قفلوا بعد الفغم كل المحاضر آه ياغبني عليه وياوجودي.. عظم الله أجر حمران النواظر، والملك سلمان والشعب السعودي” ثم دعت له بالرحمة والمغفرة. وكان المتحدث الإعلامي باسم شرطة مكة قد أعلن صباح اليوم من خلال تصريحاته لوكالة الأنباء السعودية تفاصيل مقتل اللواء في الحرس الملكي السعودي، عبدالعزيز الفغم، حيث قال: "في مساء يوم السبت الموافق 29 / 1 / 1441هـ وعندما كان اللواء بالحرس الملكي / عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي / ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء / عبدالعزيز الفغم رحمه الله أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره". المزيد: تفاصيل جديدة وصادمة حول مقتل إسراء غريب.. هل تمت إدانة أقاربها؟ فيديو لحظة وفاة مغنية شهيرة على المسرح بسبب انفجار الألعاب النارية تعرفوا على ابتسام الشهري أول سعودية تصبح المتحدثة الرسمية للتعليم صور موجعة رصدت بكاء سمية الألفي في أول ظهور بعد وفاة فاروق الفيشاوي تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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شاهد أخر ظهور للواء عبد العزيز الفغم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للظهور الأخير للواء الراحل بالحرس الملكي، عبدالعزيز بن بداح الفغم، الذي قُتل اليوم الأحد. فيديو: آخر ظهور رسمي للواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان 7awi 1 فيديو: آخر ظهور رسمي للواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان شاهد أيضاً: فيديو: آخر ظهور رسمي للواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان اللواء الراحل بالحرس الملكي، عبدالعزيز بن بداح الفغم، ظهر مرتديًا زيًا رياضيًا؛ حيث يُمارس رياضة المشي على كورنيش مدينة جدة قبل أيام من وفاته وهو المقطع الذي لاقى رواجًا على شبكات التواصل الاجتماعي. تفاصيل جنازة اللواء الفغم حارس الملك سلمان 7awi 1 تفاصيل جنازة اللواء الفغم حارس الملك سلمان شاهد أيضاً: تفاصيل جنازة اللواء الفغم حارس الملك سلمان وكانت وكالة الأنباء السعودية (واس)، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد أن اللواء بالحرس الملكي، عبدالعزيز بن بداح الفغم، توفي إثر إطلاق النار عليه من جانب صديق إثر خلاف شخصي. المزيد: صور عفوية لكن مضحكة أخذت للمشاهير في الوقت الغير مناسب! قائمة ب10 نجوم مشاهير أنقذوا حياة الآخرين..أبطال الواقع أيضاً! بالصور: 10 مشاهير يفلتون من حوادث الطائرات بأعجوبة بالصور: أغلى 9 هدايا زواج قدّمت للمشاهير تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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فيديو متداول: تنبؤ منجم بوفاة عبدالعزيز الفغم بعام 2019 قبل أشهر
تداول رواد السوشيال ميديا فيديو يتنبأ فيه المنجم ميشال حايك بوفاة عبدالعزيز الفغم الحارس الخاص لخادم الحرمين الشريفين خلال هذا العام، وذلك قبل بداية سنة 2019 بأسابيع. مشاهير رحلوا عام 2018 وصدموا الجمهور: بعضهم كان في ريعان الشباب! 7awi 1 مشاهير رحلوا عام 2018 وصدموا الجمهور: بعضهم كان في ريعان الشباب! شاهدي أيضاً: مشاهير رحلوا عام 2018 وصدموا الجمهور: بعضهم كان في ريعان الشباب! وأثار مقطع الفيديو دهشة رواد مواقع التواصل واستغرابهم من تحقق ما توقعه المنجم اللبناني، كما تناقلوا مقطع فيديو آخر قيل إنه من آخر ظهور للراحل قبل وفاته، حيث كان يمارس الرياضة بأحد الشوارع في الرياض. وكان المتحدث الإعلامي باسم شرطة مكة قد أعلن صباح اليوم من خلال تصريحاته لوكالة الأنباء السعودية تفاصيل مقتل اللواء في الحرس الملكي السعودي، عبدالعزيز الفغم، حيث قال: "في مساء يوم السبت الموافق 29 / 1 / 1441هـ وعندما كان اللواء بالحرس الملكي / عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي / ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء / عبدالعزيز الفغم رحمه الله أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره". عبد العزيز الفغم 7awi 1 عبد العزيز الفغم وأكمل المتحدث باسم الشرطة في بيانه: "أسفر ذلك عن الآتي: 1 - مقتل الجاني على يد قوات الأمن.. 2 - استشهاد اللواء / عبدالعزيز الفغم (رحمه الله) بعد نقله للمستشفى جراء اصابته من رصاص الجاني.. 3 - إصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل, كما أصيب خمسة من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.. والجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية. والله ولي التوفيق". المزيد: المرأة السعودية.. يوم وطني بحقوق جديدة وطعم مختلف تفاصيل جديدة وصادمة حول مقتل إسراء غريب.. هل تمت إدانة أقاربها؟ فيديو لحظة وفاة مغنية شهيرة على المسرح بسبب انفجار الألعاب النارية أحمد الفيشاوي يبكي محبيه برسالة والده له ونشره مقاطع وصور عائلية قديمة تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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فيديو: انهيار مروع لجسر معلق في تايوان
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.