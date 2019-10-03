شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مجدى ملك يطالب بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس حول التخفيف عن كاهل المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب مجدى ملك، ببيان عاجل بشأن ضرورة تفعيل توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، مع اتخاذ حزمة من الإجراءات للحفاظ على جهود الدولة خلال الأعوام الخمس الأخيرة.

وأوضح ملك، أن توجيهات القيادة السياسية التى تم اتخاذها تهدف لتأمين حياة كريمة للمواطنين، والحفاظ على حقوقهم، وذلك فى إطار حرص الدولة على على تحقيق مصلحة المواطن فى كافة مناحى الحياة، بداية من تحقيق استقرار على أرض الواقع، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات التى تهدف لتحقيق ذلك، وتخفف العبء عن كاهل محدودى الدخل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الإجراءات تؤكد انحياز القيادة السياسية للشارع المصرى، وإعلاء مصلحة المواطن، وأن ملف الحماية الاجتماعية شهد العديد من التطورات والاهتمام خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حقوق المواطنين، كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن عودة كل من تظلم بسبب استبعاده من بطاقات التموين وثبتت أحقيته للدعم، موضحا أنه خلال الفترة من بداية فبراير الماضى وحتى أمس الاثنين 30 سبتمبر، عاد للبطاقات 1.8 مليون فرد، ليتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة، وجار تلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.