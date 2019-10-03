شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المصريين الأحرار": نعمل على الرد الفورى للهاشتاجات المحرضة لـ"الإرهابية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب أدرك منذ اللحظة الأولى ما تديره الجماعة من حرب على مواقع التواصل الاجتماعى ضد مصر من بينها إطلاق هاشتاجات وهمية ومحرضة، مشيرا إلى أن الحزب يعمل من خلال غرفة عمليات تدار بشكل دائم ودورى لمتابعة السوشيال ميديا .

ولفت رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية هى من ضمن الأدوات التى تدار ضد مصر وموجودة داخل المجتمع لتكون بمثابة العدو المتخفى، موضحا أنها تستعين بكل أشكال حروب الجيل الرابع، كما أنها تستعين بممثلين مثل الخائن محمد على لاختراق طبقه آخرى من المجتمع.

وشدد عصام خليل، على أن الجماعه الإرهابية تعمل فى الهاشتاجات التى تطلقها بطريقة الخداع من خلال استخدام عبارات تحمل نوع من الفكاهة فتجعل المواطنين يتداولونها على سبيل السخرية لتزيد من عدد مطلقى هذا الهاشتاج .

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وتابع: " ذلك ما نعمل عليه بتوعية الشارع من هذه الهاشتاجات المضللة والمسيسة والتى تعمل على خداع المواطنين.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب بدوره يقوم بالرد على هذه الأساليب بهاشتاجات مضادة والرد على أى إدعاء،وإطلاق جمل مثل "فكر معايا " و"وعيك يحمى بلدك " يستهدف من خلالها توعية الشارع بما تقوم به الكتائب الإلكترونية من بث شائعات غير صحيحة عن مصر.

وأضاف، كما أن الحزب ينظم دورات توعية مكثفة لمتخصصين فى الأمن المعلوماتى تجوب المحافظات لشرح كيفية التفكير فيما تقوم به هذه الكتائب الإلكترونية وعدم ترديد ما تطلقه دون تفكير"، معتبرا أن كل ما تقوم به الجماعة ما هو إلا دليل على أنها تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وكان قد انفرد "الخليج 365 " بكشف خطة صناعة الفوضى فى احتفالات أكتوبر والتى شملت أوراق التنظيم الواردة من تركيا بتحركات عناصر الجماعة بالداخل خلال 15 أسبوعاً مقبلة والاعتماد على «الهاشتاجات» ككلمة سر ومعالجة آثار الإحباط.