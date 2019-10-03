7 قتلى في تحطم مقاتلة أميركية

لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم تحطم طائرة مقاتلة تعود للحرب العالمية الثانية واشتعال النيران بها أثناء محاولتها الهبوط في مطار بولاية كونيتيكت الأميركية الأربعاء، حسبما أفاد مسؤولون.
وقال مفوض شرطة الولاية، جيمس روفيلا، للصحفيين إنه كان هناك 13 شخصاً على متن المقاتلة (بوينج- بي 17) التي تحطمت في نهاية المدرج أثناء هبوطها اضطرارياً في مطار برادلي الدولي.
واشتعلت النيران بالطائرة التي كانت تستخدم لأغراض تعليمية ولا يتم تسييرها من جانب الجيش، عندما حاولت الهبوط اضطرارياً الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت جرينتش).
وتم فتح تحقيق للوقوف على سبب التحطم.
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