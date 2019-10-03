رئيس الوزراء العراقي: يعلن فرض حظر التجوال في بغداد

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ليل الأربعاء، الخميس، فرض حظر التجوال التام للمركبات والأفراد في بغداد من الساعة الخامسة من صباح اليوم الخميس، بالتوقيت المحلي ( 0200 بتوقيت جرينتش) وحتى إشعار آخر، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وأعلن عبد المهدي استثناء العاملين في الدوائر الخدمية كالمستشفيات ودوائر الكهرباء من قرار حظر التجوال، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).

كما أعلن استثناء المسافرين من وإلى مطار بغداد وسيارات الإسعاف والحالات المرضية من القرار.

وأوضح أن قرار حظر التجوال في المحافظات الأخرى يترك تقديره للمحافظين.

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وتشهد العراق، حالياً مظاهرات احتجاجية غاضبة في المحافظات العراقية مطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات.

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وتقوم القوات العراقية بالتصدي للمتظاهرين باستخدام الهراوات والعصي الكهربائية والغازات المسيلة للدموع، وإطلاق الرصاص الحي في الهواء.