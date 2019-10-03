أميركا تعتزم جمع بيانات الحمض النووي للمهاجرين

أعلن مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، أن الحكومة الأميركية تخطط لجمع بيانات الحمض النووي لجميع المهاجرين الذين احتُجزوا بعد دخولهم بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة.

وتعمل وزارة الأمن الداخلي على برنامج يتيح جمع المعلومات الوراثية المتعلقة بهؤلاء المهاجرين وتسجيلها في قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي).

وهذه المعلومات يمكن أن تستخدمها أيضاً وكالات إنفاذ القانون الأخرى.

وقال مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي تحدثوا إلى صحافيين شريطة عدم كشف هوياتهم، إن هذه السياسة ستعطي العناصر الموجودين على الحدود فكرة أفضل عن المهاجرين المحتجزين.

Advertisements

غير أنّ جمع وتخزين بيانات الحمض النووي لمعتقلين غير مدانين، من شأنه أن يثير غضب منظمات مدافعة عن الحقوق المدنية.

اقرأ أيضاً... 20 ولاية أميركية تقاضي ترامب بشأن احتجاز أطفال المهاجرين

وجعل الرئيس دونالد ترامب من مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد شعارات عهده وهو يسعى لتقليل وصول المهاجرين إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.