حالة الطقس: غائم جزئيا ودرجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس، اليوم الخميس، غائما جزئيا حتى صافيا، وتكون درجات الحرارة قريبة من المعدلات السنوية لهذا الموسم.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 29 – 16، الخالصة (كريات شمونه) 31 – 17، صفد 26 – 15، طبرية 35 – 20، الناصرة 29 – 18، حيفا 29 – 20، يافا 29 – 20، القدس المحتلة 28 – 17، عسقلان 28 – 20، عين جدي (البحر الميت) 35 – 27، بئر السبع 31 – 17، أم رشرش (إيلات) 36 – 24.

ويتوقع أن تهب فوق البحر المتوسط رياح جنوبية غربية حتى شمالية غربية، بسرعات تتراوح ما بين 15 إلى 30 كيلومترا في الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 30 حتى 60 سنتمترا.

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أما يوم غد، الجمعة، فمن المتوقع أن يكون الطقس صافيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون أعلى بقليل من المعدلات السنوية لهذا الموسم. كما يتوقع أن تنخفض نسبة الرطوبة.

وبعد غد، السبت، فمن غير المتوقع أن يطرأ تغيير ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا حتى صافيا.

أما الأحد فيتوقع أن يبقى الطقس غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.