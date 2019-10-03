عبد المهدي يقرر فرض حظرا للتجوال في بغداد منذ الخامسة صباحا

اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن فرض حظرا للتجوال في بغداد منذ الخامسة صباحا وحتى اشعار اخر.

وقال عبد المهدي ان ذلك جاء انسجاماً مع بيان اجتماع القيادات السياسية في قصر السلام، ومن اجل المحافظة على النظام العام والامن الداخلي والعام والغرض حماية المتظاهرين من بعض المندسين الذين ارتكبو ا عددا من الاعتداءات على القوات الامنية وعلى الاملاك العامة والخاصة ولغرض العمل على انسيابية مراسم زيارة الاربعينية الامام الحسين علية السلام.



واضاف ان القوات الامنية ستسمح لحركة المواطنين بالقوانين المسافرون من والى مطار بغداد الدولي، عجلات الاسعاف والحالات المرضية التي تتطلب العلاج العاجل، العاملون في الدوائر الخدمية كالمستشفيات ودوائر الكهرباء والاسالة ومضخات المجاري وغيرها، عربات زوار اربعينية الامام الحسين علية السلام في طريقها من المحافظات الاخرى غير بغداد الى كربلاء المقدسة.