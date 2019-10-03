الإمارات وكوريا الجنوبية تتفقان على تعزيز العلاقات العسكرية

الخميس 3 أكتوبر 2019

كتب متابعات_الخليج 365

ذكرت وزارة الدفاع بسول، أن كوريا الجنوبية، والإمارات العربية المتحدة ، اتفقتا أمس الأربعاء، على تعزيز العلاقات العسكرية وتعزيز التعاون في صناعة الدفاع.



وأوردت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي "بارك جيه-مين" ونظيره الإماراتي مطر سالم الظاهري تبادلا خلال المحادثات التي عقدت في أبو ظبي، تقييمهما للأوضاع الأمنية في شبه الجزيرة الكورية والمناطق المحيطة بها واتفقا على العمل معا لبناء السلام في المنطقة، وفقا للوزارة.

وطلب "بارك" دعم الإمارات للجهود سول لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة وإقامة نظام سلام في شمال شرق آسيا. وبدوره، تعهد الظاهري بمواصلة دعم بلاده لجهود سول.

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وأشار الجانبان إلى أن العلاقات الثنائية في مجال الدفاع والصناعات ذات الصلة شهدت عاما من الازدهار والتنوع، واتفقا على ضرورة زيادة توسيع التعاون في مجالات أكثر من ضمنها الأمن المعرفي والسيبراني وتعزيز التبادلات على مستوى الأفراد والتعاون لتطوير تكنولوجيات الدفاع.

وفي وقت لاحق من اليوم، يخطط البلدان أيضًا لإجراء حوار أمني "2+2" يشارك فيه نواب وزيري الدفاع وكبار الدبلوماسيين لمناقشة القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية بدأت عام 1980 ومنذ ذلك الوقت حافظت البلدان على علاقات وثيقة وقامتا بتطوير علاقتهما إلى علاقة شراكة استراتيجية العام الماضي.