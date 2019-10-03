بيرني ساندرز يعلق حملته الانتخابية إثر انسداد أحد شرايين قلبه

أعلن فريق حملة ​بيرني ساندرز​ أن السناتور الساعي للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي استعدادا للانتخابات الرئاسية الاميركية عام 2020، علق حملته الانتخابية "حتى إشعار آخر"، وأجريت له عملية قسطرة إثر انسداد أحد شرايين قلبه.

واشار بيان صادر عن حملته الانتخابية، الى انه "خلال أحد النشاطات الإنتخابية مساء أمس شعر السناتور ساندرز بوجع في الصدر، وتبين من الفحوص الطبية التي أجريت له وجود شريان مسدود فتم وضع قسطرتين له".

ويعتبر السناتور ساندرز المعروف بمواقفه اليسارية المتشددة أكبر المرشحين الديموقراطيين سنا، وسبق أن خسر في السباق نفسه عام 2016 أمام ​هيلاري كلينتون​ التي فازت بترشيح الحزب الديموقراطي قبل أن يهزمها ​دونالد ترامب​.

ويتنافس ساندرز للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي بشكل خاص مع ​جو بايدن​ (76 عاما) النائب السابق للرئيس ​باراك أوباما​، وسناتورة ماساتشوستس اليزابيت وارن (70 عاما).